Davanti a una sala conferenze gremita da giornalisti argentini, canadesi, statunitensi e brasiliani, Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste campione del mondo, non si è sbottonato parlando delle sue scelte di formazione in vista dell'esordio in Copa America contro il Canada (kick-off alle 2 italiane di venerdì, ndr): "Sapremo chi gioca oggi pomeriggio (fuso orario di Atlanta, ndr), lo dirò prima ai miei giocatori. Giocheranno quelli che secondo noi sono i migliori. A seconda del rivale, analizzeremo chi farà parte dell'11 titolare volta per volta. Stiamo bene, abbiamo le idee chiare, sappiamo la difficoltà di questo torneo. Sarà una bella sfida".