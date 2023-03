Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez sono i sei cambi che Lionel Scaloni dovrebbe apportare all'11 titolare che scenderà in campo stanotte contro Curacao rispetto alla formazione scelta per la precedente amichevole con Panama. Secondo la Nacion, l'intenzione del ct è quella di dare spazio a chi ne ha avuto meno, così che possa mettersi in mostra per guadagnare eventualmente un posto al sole quando ricominceranno gli impegni ufficiali dei campioni del mondo nella prossima finestra internazionale.