Se nelle ultime settimane si Parla di Arda Güler in chiave mercato, con l'Inter sicuramente interessata al gioiellino turco, è perché il diretto interessato non è soddisfatto della sua prima stagione con il Real Madrid, in cui ha giocato meno di quanto avrebbe voluto. Ieri con la Nazionale ha vinto 3-0 in Ungheria trovando anche un gol, quello dello 0-2 al 39' e invitando l'avversario Dominik Szoboszlai, probabilmente per storie tese tra i due, a fare silenzio con il gesto dell'indice davanti alla bocca.

Episodio che ha avuto una coda dopo la partita, quando commentando l'esatto momento del gesto di Arda Güler il centrocampista del Liverpool si è limitato a pubblicare un numero: 1.088. Esattamente i minuti raccolti dal turco con la maglia del Real Madrid. Gettando di conseguenza sale su una ferita aperta e, chissà, servendo un assist all'Inter che vuole tendere una mano al classe 2005 proponendogli più spazio sul rettangolo di gioco.