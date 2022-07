Appuntamento nel metaverso quello che attende il presidente dell'Inter, Steven Zhang il prossimo 4 luglio, quando Login, inserto del Corriere della Sera, presenterà il nuovo portale online direttamente dal metaverso. Presentazione che avrà come ospiti Roberto Bolle, Bebe Vio e Steven Zhang. In collaborazione con l'agenzia creativa Quibee, ci sarà un incontro virtuale con Roberto Bolle per primo e a seguire con Bebe Vio, con la quale si tratteranno i temi riguardanti l'ambito del digitale e dell'inclusività e poi Zhang, che ha pubblicizzato l'appuntamento con un post particolare sul suo profilo Instagram. "Anche il calcio sta evolvendo, trasformandosi da uno sport in uno spettacolo che punta a social, eSports e virtuale per attrarre il pubblico più giovane - si legge su il Corriere.it che rende noto l'evento -.