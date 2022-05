"Un lungo applauso, infiniti cori, una passione che va oltre, un tifo straordinario. Il saluto dei tifosi nerazzurri alla squadra dopo Inter-Sampdoria è stato un momento profondo, contraddistinto da un incredibile affetto". L'Inter ha voluto rendere omaggio al suo pubblico, con un video pubblicato sui canali social, che ha applaudito gli uomini di Inzaghi al termine del campionato, nonostante la sconfitta nella volata scudetto contro il Milan.

"I tifosi sempre presenti per sostenere ancora una volta l'Inter, dopo aver spinto i nerazzurri nei momenti più duri, gioito per le vittorie e i trofei e incitato la squadra in una stagione che ha visto 1.128.377 presenze a San Siro, unite alle infinite voci nerazzurre sparse in ogni parte del mondo", si legge nella nota ufficiale nerazzurra.