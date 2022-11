Visita speciale al Suning Training Centre di Appiano Gentile alla viglia di Inter-Bologna: come ai vecchi tempi, Andrea Ranocchia ha varcato i cancelli della Pinetina, per poi salutare gli ex compagni di squadra, Simone Inzaghi e la dirigenza presente nella struttura. Ranocchia, lo ricordiamo, ha annunciato lo scorso 22 settembre il ritiro dal calcio giocato dopo aver subito un brutto infortunio ad agosto con la maglia del Monza. Lo riporta Sky Sport.