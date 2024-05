Reintrodurre la possibilità di sponsorizzazioni da aziende di betting e prevedere la partecipazione agli introiti dalle scommesse sul calcio: sono queste alcune delle richieste avanzate dai club di Serie A in audizione al Senato in merito all’affare “Prospettive di riforma del calcio italiano”. “L’eliminazione del decreto crescita e delle sponsorizzazioni da parte delle aziende di betting sono azioni che sono state prese a detrimento del calcio italiano. In questo modo, il calcio viene penalizzato da fattori al di fuori del nostro controllo”, ha infatti dichiarato Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus.

Gli fa eco il presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Dobbiamo risolvere il problema delle scommesse: non ha senso che il mondo scommetta sul calcio e noi non abbiamo alcun beneficio. È stato il Parlamento che ci ha impedito, in passato, di partecipare a questi ricavi, ed è ora questo Parlamento che può cambiare la norma”.