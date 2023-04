Antonio Simões , ex leggenda del Benfica, con cui ha preso parte a ben 4 finali di Coppe dei Campioni, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com della sfida di Champions League di domani: "La favorita? Vedendo la situazione attuale dell'Inter, credo che il Benfica abbia un leggero vantaggio. Mi sembra più forte in questo momento. Chiaramente sarà un match molto aperto e saranno entrambe delle partite equilibrate. Se il Benfica da un lato attacca meglio e trova il gol con grande facilità, l'Inter si difende altrettanto bene. La cultura difensiva fa parte dell'Italia da tanti anni".

Il discorso si sposta poi su Romelu Lukaku: "Lukaku è un attaccante molto forte fisicamente e cresciuto molto anche tecnicamente. E' un giocatore importante, che può fare la differenza, senz'altro. Allo stesso tempo lo vedo come un attaccante che dipende un po' dalla squadra dietro di lui. Ho giocato con grandi attaccanti, che per fare la differenza non avevano bisogno di avere sempre grandi opportunità, ma gli bastava un 60% per colmare il resto da sé e segnare".