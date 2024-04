Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, si presenta anche in postazione Inter TV per commentare la grande festa che si sta consumando in Piazza Duomo: "E' un'emozione speciale, il calore era già alto ma vedere quanto successo dalle due di pomeriggio ad adesso è una cosa unica che ripaga gli anni di duro lavoro di tutte le componente aziendali, anche di chi lavora fuori dal campo. Questa è una cosa unica che rimarrà per tanti anni nella memoria. Colgo l'occasione per ricordare le oltre 220 persone che lavorano per l'Inter, stasera è il momento giusto per ringraziare tutti. Questa è la serata giusta per gioire anche per loro, ai quali va il nostro ringraziamento".

Tutti hanno lavorato in sinergia per fare il bene della società, la risposta del pubblico è la più bella.

"Assolutamente sì, è una cosa incredibile questa festa. Io dico che la forza di questa società è l'avere avuto obiettivi chiari all'interno delle varie componenti, con l'unico obiettivo di portare i ragazzi al successo sportivo che ha contribuito anche all'area corporate. C'è grande armonia e determinazione nell'ottenere il risultato".

C'è una partita secondo lei dove l'Inter ha vinto lo Scudetto?

"L'ultimo derby, perché abbiamo colto un successo sportivo triplice in una sola partita. Questo è il momento che porterò per sempre, come penso sia rimasto nel cuore di tanti interisti".

Nei suoi nove anni all'Inter sono arrivate molte soddisfazioni, qual è il segreto del club? E come lo descriverebbe in una parola?

"L'Inter è famiglia, i risultati si raggiungono con grande determinazione e voglia di lavorare insieme per un obiettivo comune. Ricordo cos'era l'Inter 8-9 anni fa e cos'era adesso, è un percorso che abbiamo costruito col tempo rinforzando le fondamenta e aggiungendo mattone dopo mattone per arrivare a questi risultati. Il momento di svolta è stata la qualificazione in Champions con Luciano Spalletti a Roma all'ultima giornata, da lì secondo me è partito il nuovo ciclo della nuova Inter dove abbiamo potuto investire e tornare nelle competizioni europee, fino a poter celebrare la seconda stella".