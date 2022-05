L'ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni è intervenuto oggi nel corso del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. È stata l'occasione per dire la sua sul finale rovente del campionato di Serie A, con il Milan che guida la classifica a +2 sull'Inter: "Contro la Fiorentina passo significativo del Milan? La certezza non c’è mai fino alla fine, il campionato è ancora aperto su tutti i fronti ed è un bene per il calcio italiano - le parole raccolte da TMW -. Se sono contento per Pioli? Certo, i suoi metodi oggi stanno raccogliendo i frutti. Questo è il terzo anno al Milan e gli auguro di vincere il campionato, se lo merita. Credo abbia i presupposti per farlo. Il Milan è da ammirare anche come società oltre che come squadra, è all’avanguardia. Ha speso molto e mantenuto giocatori improntati, oltre a valorizzare nuove leve”.