L'ex dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato dell'inizio stagionale del campionato italiano che ha visto fino a questo momento un avvio turbolento per alcune delle panchine più importanti. "Rispetto a quelle che erano le griglie di partenza della Serie A sicuramente vediamo due squadre, Atalanta e Udinese, che nessuno pensava potessero stare lì davanti. Le altre favorite, le big, risultano un po’ in ritardo sulla tabella di marcia. Però sarà sicuramente un campionato più bello per il fatto che ci sia questa competizione, soprattutto al vertice. Poi, secondo me, le squadra più attrezzate alla fine riusciranno a riprendere il percorso. Sia la Juventus che l’Inter piano piano verranno fuori. Per le big c’è da preoccuparsi ma fino a un certo punto. Siamo solo alla settima partita".