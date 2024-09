Caleb Okoli e Marco Brescianini, protagonisti oggi a Coverciano in conferenza stampa, sono due dei volti della Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Un orgoglio per Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, club che l'anno scorso li aveva nelle proprie fila: "Brescianini è stato trascurato dai grandi club, soprattutto dal Milan - le sue parole a Sky Sport -. In estate avevo detto che sarebbe arrivato in Nazionale, qualche mio collega rideva... Secondo me, Spalletti lo convocherà sempre perché può fare quattro ruoli. In Nazionale - ha puntualizzato Angelozzi - c'è pure un altro ragazzo che ho comprato quando aveva 18 anni che si chiama Davide Frattesi, è molto forte. Poi manca Scamacca, un altro ragazzo che ho portato a Sassuolo. Insomma, qualcosa qui a Frosinone siamo capaci di farlo. Io spero che questi ragazzi si affermino e diano grande soddisfazioni agli italiani".