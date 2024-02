Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha espresso la propria opinione rispetto alla crisi di risultati avuta di recente dalla Juventus. "Conosco un po’ l’ambiente bianconero perché ho buonissimi rapporti con dirigenti e allenatore. Per me si è trattato di un momento figlio della delusione per la sconfitta a Milano con l’Inter", dice.

"Quando perdi dopo una grande rincorsa e tutti credono di poterla coronare ci può stare un momento di scoramento - aggiunge -. Poi c’è stata qualche assenza e anche quella ha inciso. Ma questa per la Juve resta una stagione bellissima dal punto di vista del rendimento. Come quella passata, perché qualcuno magari dimentica il lavoro di Allegri, che senza i 10 punti di penalizzazione avrebbe centrato la qualificazione alla Champions. La Juve sta facendo un campionato importante, lanciando tanti giovani".