L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha svelato il suo pensiero sulla possibile operazione Mario Hermoso per l'Inter: "Da quello che so, non ci sono sviluppi per quanto riguarda Hermoso. Tuttavia, credo sia avanti l’Inter, che ha fatto una buona proposta. I nerazzurri valutano anche il profilo di Kim Min-Jae. Bisogna capire quali sono le strategie e quale dei due inciderà meno sulle casse della società milanese. Credo sia necessaria qualche operazione in uscita”.