E se, alla fine, Sebastiano Esposito rimanesse all'Anderlecht? Il quotidiano belga Het Nieuwsblad dipinge questo scenario in controtendenza rispetto alle voci degli ultimi giorni: il ragazzo campano attualmente si sta allenando individualmente all'Inter. Sono in corso trattative per la risoluzione del contratto di prestito, ma non è stato ancora raggiunto alcun accordo. Ecco perché non è impossibile che Esposito alla fine rimanga in Belgio, anche per recuperare quanto prima il ritmo allenandosi anche col gruppo.