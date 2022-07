Buona la prima di Sebastiano Esposito in Jupiler League con la maglia dell'Anderlecht. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter è stato lanciato dal 1' nella sfida contro l'Ostenda, rimanendo sul terreno di gioco per 81' al fianco del 36enne israeliano Refaelov. E ben disimpegnandosi con alcuni sprazzi di qualità niente male. Fabio Silva, subentrato ad Esposito, ha messo il sigillo definitivo chiudendo l'incontro. Nella prima frazione era stato il ghanese Ashimeru ad aprire le danze (39'). Nel finale un'espulsione per gli ospiti comminata a Katelaris in pieno recupero (92'). Ma il dado era già tratto: 2-0 e primi tre punti in cassaforte per i ragazzi di Mazzu.