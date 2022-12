Inter-Napoli del 4 gennaio è stato inevitabilmente uno dei temi dell'intervista rilasciata a Sky Sport da Edin Dzeko, a margine dell'allenamento dei nerazzurri a Malta: "E' una partita importantissima, lo sappiamo tutti. Ma non solo per noi anche per il Napoli che sta facendo molto bene. Ogni gara è diversa, poi da gennaio inizierà un nuovo campionato perché non si era mai visto un Mondiale a metà stagione. Non sappiamo cosa aspettarci, la partita col Napoli rappresenta tre punti, come ogni partita. Non cambia tra Napoli ed Empoli, ma ci può dare grande fiducia se riusciamo a vincerla".