Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, arriva anche quello dell'ex presidente dell'Inter Erick Thohir, che dal suo profilo Twitter manda l'ultimo saluto all'ex numero uno del Milan: "Le mie più profonde condoglianze, mancherà a milioni di tifosi del calcio. Addio presidente", le parole del tycoon.

My deepest condolences on the passing of Silvio Berlusconi.



He will be greatly missed by milion of football fans.



Addio Presidente.



RIP pic.twitter.com/1cIH6Xz16k