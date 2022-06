Terminate le fatiche con la Nazionale, è tempo di vacanza, ma anche di business paralleli, per Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter lancerà infatti a fine agosto un nuovo ristorante a Dubrovnik, nei locali dell'ex ristorante Takenoko. Dzeko ha pubblicato la notizia sul suo profilo Instagram spiegando: "Dubrovnik è un luogo in cui mi sono sempre sentito a casa e dove ora trascorro le vacanze estive con la mia famiglia. Qui ho voluto fare un ristorante come nessun altro, per tutti coloro che amano Dubrovnik quanto me. A proposito, ho avuto la fortuna di incontrare Armin Hadžić, il mio socio in affari, che condivide la stessa passione per la gastronomia eccezionale. Siamo orgogliosi di annunciare che saremo attivi dal 24 agosto. Questo non è solo un ristorante. Questo è il nostro modo per renderti felice".