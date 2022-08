Da ex romanista che quella piazza l'ha frequentata da giocatore, Carlo Ancelotti fa un assist al suo grande amico ed estimatore José Mourinho togliendogli dalle spalle quella pressione generata da un mercato che ha creato enorme entusiasmo tra i tifosi: "La Roma si è rinforzata molto. Non dico che lotterà per lo scudetto, ma sicuramente ha fatto una campagna acquisti di grande livello - le parole dell'allenatore del Real supercampione d'Europa a Radio Rai -. Dire che oggi la Roma è da scudetto significa mettere troppa responsabilità ad un ambiente che è già carico. Mourinho ha fatto un grande lavoro sotto l’aspetto tecnico vincendo la Conference League ma anche sotto l’aspetto psicologico, ha riportato grande entusiasmo in città. Mi sembra di fare un dispetto alla Roma dicendo che lotterà per lo scudetto. È una squadra che può lottare e competere per i vertici e poi si vedrà. Juve, Inter e Milan al momento sono avanti".