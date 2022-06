Intervistato da TMW a margine dell'evento di padel 'Io aiuto il Mayer', l'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato della sessione di mercato italiana in vista del prossimo campionato: "Si stanno costruendo squadre sempre migliori. Sono curioso di vedere la Juventus e l'Inter, entrambe stanno crescendo. La Juve ha avuto un momento di difficoltà e punta tantissimo sul mercato estivo per rifarsi dopo qualche anno in sordina. Ma ci sono anche Milan, Inter, Napoli: sarà un mercato sorprendente". Lukaku sposta gli equilibri? "Li sposta, ma è vero che arriva da una stagione molto complicata e che lo ha ridimensionato. Nel campionato italiano può comunque fare la differenza, e soprattutto in un'Inter che conosce bene e che lo accoglierà bene".