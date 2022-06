Intervenuto in collegamento video con gli studi di Sky Sport, l'ex portiere Marco Amelia ha risposto alle domande dei colleghi, interrogativi concentrati sul mercato. "Di quale giocatore vorrei sapere la destinazione? Naturale che in questo momento tutti vorremmo sapere che cosa farà Dybala. E io parlo anche un po’ dal lato romano. Se ho parlato con Totti? No, no, Francesco è impegnatissimo al momento. Scherzi a parte, sappiamo che c’è l’Inter, è in vantaggio ed è normale. Poi chiaro che a Roma si augurano che possano esserci degli intoppi e trovare una soluzione soprattutto per il ragazzo, che è pieno di talento e giocate. Dybala le ha tutte e spero che possa fare la scelta migliore e tornare a deliziarci con tutte le sue giocate".

Se l'Inter dovesse essere costretta a scegliere tra Lukaku e Dybala tu chi prenderesti?

"Il ritorno di Lukaku sarebbe ottimo per le caratteristiche di Romelu, perché è un giocatore molto fisico e sarebbe perfetto nell'attacco a due di Simone. Con Lautaro vicino per caratteristiche è l'uomo ideale quindi sceglierei Lukaku però se potessi prenderei tutti e due e li farei giocare tutti e tre insieme, e ci metterei dietro pure Calhanoglu. A me, da allenatore, piace giocare con i due attaccanti e le due mezze ali nei tre di centrocampo che sono due trquartisti. Calhanoglu e Dybala sarebbero perfetti, certo poi, ci vuole equilibrio difensivo. C'è pure Mkhytarian, andato via da Roma purtroppo. Negli anni l'Inter stia facendo un mercato intelligente, rinforzando la rosa già forte e prendendo alternative che le permetterebbero di essere forte in tutte le competizioni come abbiamo già visto quest'anno. Ma io credo anche che la Champions sia qualcosa a cui l'Inter punta perché con questa squadra si può fare molto bene".

Su Onana:

"Onana lo conosco, è molto bravo, sa giocare molto bene con la squadra questo calcio moderno in cui serve giocare con i piedi. Piede molto delicato e delizioso, ottimo portiere che sa il fatto suo. Siamo sempre lì, il primo anno in italia non è mai facile: gli olandesi in porta hnno sempre fatto molta fatica al primo anno da noi, quindi credo ci sia ancora Handanovic per l'Inter. Sarà un anno di alternanza in cui Onana potrà ambientarsi, imparare la lingua e la cultura".