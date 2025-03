Intervernuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Amedeo Carboni ha parlato di vari temi legati al calcio italiano:

Juve, si parla sempre di più di Mancini:

"Difficile arrivare al quarto posto ora. Il fatto di non essere simpatico a qualcuno nello spogliatoio ci sta, succede anche quando si va bene. Bisognerebbe capire quanto la società lo supporta davanti ai giocatori. Su Mancini dico che lo stile è quello giusto. Dopo quanto accaduto con la Nazionale credo che come ds avrei dei dubbi. Non so il grado di affidabilità...".

Chi vince lo Scudetto?

"Tre punti sono tanti ma non troppo. E chi è davanti pensa anche alla Champions. Il Napoli ne può approfittare, perchè l'Inter può avere un calo in campionato".