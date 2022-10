Intervista doppia tra personaggi del mondo dello spettacolo sulle pagine de La Nazione in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Inter, con un faccia a faccia tra Amadeus, noto tifoso nerazzurro, e il sostenitore viola Carlo Conti . Il conduttore del Festival di Sanremo presenta così il match: "Partita delicatissima per noi, parlo proprio del percorso che sta cercando di riprendere l’Inter. La Fiorentina è in ritardo in classifica e segna poco, ma proprio non mi fido, ha risorse per creare problemi a tutti".

In questo momento Zhang non è popolare fra i tifosi interisti. Il presidente Commisso un anno fa definì ’falsato’ il campionato vinto dall’Inter, proprio a causa del conti non a posto.

"Credo che la Fiorentina meriti di stare in alto, proprio come racconta la sua tradizione. E credo che in generale un presidente debba avere la testa sulla propria squadra, piuttosto che sulle altre. Aggiungo che se fossi un tifoso della Fiorentina, mi piacerebbe che i soldi ricavati da Dusan Vlahovic fossero stati investiti per portare giocatori importanti, proprio per ricollocare la Fiorentina dove merita".