Spezia-Inter è un po' il derby del cuore per Amadeus, che nella città ligure ha vissuto per qualche anno, come raccontato da lui stesso ai microfoni di CalcioSpezia.it. Intervista nel corso della quale ha presentato anche il match del Picco di questa sera: "I nerazzurri dovranno fare una partita attenta e non sottovalutare lo Spezia. Adesso l’Inter ha bisogno di punti, si è aperta la possibilità di tornare a pensare allo Scudetto”.