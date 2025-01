Respinta la richiesta avanzata dal Barcellona da parte di Federcalcio spagnola e Liga: Dani Olmo e Pau Victor non possono essere tesserati dal club catalano. La Rfef "ha applicato in maniera letterale gli articoli 130.2 e 141.5 del regolamento generale, i quali impediscono a un giocatore la cui licenza viene annullata di poter, durante la stessa stagione, ottenere una licenza nella stessa squadra del club a cui era già legato" si legge su Sportmediaset che rende nota quanto deciso da Rfef e Liga e fa inoltre sapere che Laporta quasi certamente si rivolgerà al Tribunale amministrativo dello sport spagnolo (CSD) o alla giustizia ordinaria per tentare un ulteriore tentativo.