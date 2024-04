"Penso che nessuno aveva preventivato non tanto la vittoria del campionato, ma un vantaggio del genere sulle altre già con largo anticipo sulla fine della stagione. Parliamo di un distacco abissale. Questo dimostra la grande annata fatta da questa squadra". Così Alessandro Altobelli incorona i nerazzurri dalle pagine del Quotidano Sportivo.

"La Juve, il Milan o il Napoli hanno buone squadre, ma dovranno rafforzarsi in estate se vorranno rimettersi in scia all’Inter. A tutte questa manca qualcosa in determinati reparti. I campionati li vinci anche con una panchina lunga, come dimostra quello che ha fatto l’Inter. Meriti? Quando le cose vanno bene si danno meriti a tutti, dal presidente che ha scelto i direttori e che a loro volta hanno scelto allenatore e giocatori. La maggior parte di questi erano anche calciatori che sono stati convinti a cambiare squadra quando erano a scadenza. Il lavoro è stato fatto tutti assieme ed è stato fatto bene. Come rafforzarsi? La difesa è la meno battuta, l’attacco ha il capocannoniere, il centrocampo è forte. Io lascerei quest’ossatura. Il modo migliore per rafforzare la squadra è cominciare a tenere tutti i migliori. Sarebbe già qualcosa di molto importante".

Salvo grosse sorprese dovrebbe restare anche Zhang. "Contento? Assolutamente sì. L’Inter con questo presidente sta dimostrando di valere. Si è messo nelle mani delle persone giuste e i dirigenti stanno ripagando. Deve essere soddisfatto di quel che ha fatto e deve esserlo anche la tifoseria di lui".