L'ex attaccante Alessandro Altobelli, intervenuto negli studi Mediaset, si dice deluso dalla prestazione dell'Inter contro il Bayern Monaco: "Mi aspettavo qualcosa di diverso, la reazione di una squadra che volesse dimostrare il suo valore. In queste partite però soffre, subisce tanto e crea poco. Faccio fatica anche solo a salvare un giocatore. È vero che sono partite sono difficili, ma devi dare un qualcosa in più. Sono preoccupato, non c'è alcun cambio di passo".