Intervistato dall'agenzia AGI, José Altafini si sofferma sul duello per il prossimo campionato tra Inter e Juventus: Dipende dalla voglia e fame di vincere. Saranno due attacchi fortissimi, quello dell'Inter è potentissimo, ma anche quello della Juve. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku si equivalgono come potenza così come Angel Di Maria e Paulo Dybala. La fame di vincere Vlahovic ce l'ha di sicuro, Di Maria e Paul Pogba non lo so. Nell'inter Lautaro Martinez continua a voler vincere, anche Lukaku che ha fatto un'annata bruttissima, ma è fortissimo. Dybala dovrà scegliere se dimostrare di essere un grande o sedersi".