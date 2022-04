Ostenta fiducia Diego Alonso, il ct dell'Uruguay di Matias Vecino e Martin Satriano, dopo il sorteggio della fase finale dei Mondiali in Qatar che ha consegnato alla Celeste un girone con Portogallo, Corea del Sud e Ghana: "Sarà un gruppo molto equilibrato, siamo contenti delle squadre che ci sono toccate. Dobbiamo giocarcela con calma e coraggio. Arriviamo con grande entusiasmo per quello che verrà. Abbiamo concluso molto bene le qualificazioni. Abbiamo molta fiducia e rispetto per i nostri rivali. Non siamo venuti per partecipare, siamo venuti per dare tutti. Se poi non bastasse, abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare". Il calendario potrebbe proporre un ottavo di finale contro il Brasile: "Intanto speriamo di passare il girone, magari con nove punti. Poi, solo Dio saprà cosa succederà".