Ill Comune di Milano nelle scorse settimane ha approvato la richiesta di un altro comune limitrofo, ovverosia quello di Monza. In particolare, la questura di Monza e dl’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia infatti hanno richiesto ad ATM, il servizio di trasporto pubblico di Milano, l’utilizzo di autobus per trasporto dei tifosi dalla stazione ferroviaria allo stadio di Monza e ritorno in occasione delle partite.

La richiesta è di tre autobus per l’utilizzo in questione: in totale, come emerge dai documenti del Comune di Milano, è arrivato così il via libera da parte dell’area Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune, per l’impiego “per il periodo della stagione calcistica 2024-2025, di n. 30 autobus”. Servizio del quale potranno usufruire anche coloro che vorranno recarsi all'U-Power Stadium per assistere a Monza-Inter di domenica prossima.