Il pianto a dirotto di Paulo Dybala per la sua ultima recita con la maglia della Juve all'Allianz Stadium ha emozionato anche Massimiliano Allegri, che però è convinto che le lacrime versate dalla Joya non c'entrino con il fatto che sia impreparato a dire addio ai bianconeri: "Non credo, si tratta di emozioni - le parole del tecnico a Sky -. Giorgio (Chiellini, ndr) magari piangerà a casa, Paulo non è riuscito a trattenere l'emozione. Mi sono emozionato anche io ma ognuno reagisce in modo diverso. Sono cose meravigliose, che per fortuna ho vissuto, come tante altre”.