"Abbiamo sbagliato in Champions, dove siamo stati eliminati dal Benfica che è una squadra importante, mentre in campionato senza le sanzioni abbiamo fatto 47 punti come l'Inter. E in Coppa Italia siamo in semifinale - ricorda il tecnico bianconero -. Poi capisco che è normale che dall'esterno si vede la Juventus a 32 punti. Noi abbiamo sbagliato il passaggio in Champions ma poi la stagione della Juve è più che positiva".