Basta un gol nella ripresa di Moise Kean alla Juventus per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, battere il Verona e salire a 44 punti in classifica, a -6 dall'Inter, sconfitta questo pomeriggio a San Siro dalla Fiorentina. Le due squadre si sfideranno martedì sera all'Allianz Stadium in occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia.