Dopo la passata stagione erano preventivabili le difficoltà dell'Inter in difesa? Incalzato dai colleghi di Sky Sport, Demetrio Albertini offre la sua analisi: "Personalmente no - ammette l'ex centrocampista -. Quando inizia ogni stagione è a sé, ma non avrei mai pensato un avvio dell'Inter così difficoltoso. Anche se poi dopo cerchiamo sempre le cause, ma a posteriori: quest'estate è sempre stata considerata, insieme alla Juventus, come la squadra favorita per lo scudetto. Sappiamo anche che il campionato è lungo e che lo vincerà chi avrà gestito meglio i momenti di difficoltà. Dico questo perché alla fine passano un po' per tutti, chi all'inizio, chi durante e chi alla fine: in questo momento l'Inter deve cercare di gestire il momento nel modo migliore".