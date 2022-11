Dopi il ko incassato con l'Italia, il tecnico dell'Albania Edy Reja ha analizzato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "La prestazione c'è stata, in particolare modo il secondo tempo. Nel primo ci hanno pressato alti, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa per mettere in difficoltà l'Italia, ci siamo riusciti. Non abbiamo concretizzato, ma mi dà l'impressione di avere fatto una buona gara".