"La mia idea è quella di mettere in campo i giocatori che hanno giocato meno. E recuperare chi ha giocato di più con i propri club". A fissare gli obiettivi in vista di Euro 2024 è Sylvinho, ct dell'Albania di Kristjan Asllani, protagonista in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di domani contro il Liechtenstein: "Prepariamo i giocatori, prepariamo la squadra perché tutti possano dare il loro contributo all'Europeo, ma la partita di domani non la decidiamo noi. Domani potremo provare alcuni giocatori che hanno giocato poco".

"Ho ringraziato tutti per il contributo che hanno dato all'Albania e per questa partecipazione agli Europei - ha poi aggiunto -. Partecipare agli Europei è un’esperienza fantastica. Nel 2018 ho partecipato con il Brasile ai Mondiali ed è stata una cosa molto bella, ti dà tantissima adrenalina. Lavoriamo tutto il giorno ed è tutto solo per divertimento. Dobbiamo preparare giocatori e squadra per essere pronti per l'Europeo, ma la partita di domani non è decisiva per le nostre scelte europee".