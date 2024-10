La Nazionale albanese di Sylvinho ha proseguito la preparazione in vista delle due gare di ottobre contro Repubblica Ceca e Georgia, valide per la Nations League. La squadra è scesa in campo questa mattina alle 11 svolgendo un allenamento completo. Il dipartimento di comunicazione della Federcalcio albanese ha informato che Kristjan Asllani ha lasciato i problemi muscolari e si è allenato normalmente con il resto della squadra. Notizia rassicurante quindi per Sylvinho e di riflesso anche per l'Inter, dopo che nelle ultime ore si era parlato di un possibile forfait per il match di Praga.

Durante l'allenamento si è unito alla squadra anche l'attaccante Indri Tuci, ultimo convocato dal ct brasiliano, che ha preso il posto dell'infortunato Myrto Uzuni.