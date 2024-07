Alan Hutton, ex difensore dell'Aston Villa, caldeggia lo scambio Denzel Dumfries - Matty Cash tra l'Inter e i Villains. Parlando ai microfoni di Villa News, lo scozzese rivela tutta la sua ammirazione per il giocatore nerazzurro: "Mi piace molto Denzel Dumfries, penso che sia un calciatore eccezionale. Ricordo di averlo visto anni fa, quando giocava con i Paesi Bassi: era un moto perpetuo, molto aggressivo e sembrava anche molto difficile da superare. È un ragazzone con molta esperienza e sa cosa vuol dire giocare davanti a un grande pubblico".

Quindi la considerazione sul possibile swap: "Penso che Dumfries sia leggermente più vecchio di Cash, ma quella è la sua posizione e sa come giocarsela. Può giocare come ala, può giocare come terzino, quindi è anche versatile e tutto questo aiuta. A me piace Cash, mi piace come giocatore ma capisco che magari voglia andare a provare qualcos'altro, soprattutto andare a giocare all'Inter. Ma penso che se riuscissi a far arrivare un giocatore come Dumfries dall’altra parte, penso che sarebbe un acquisto eccezionale”.