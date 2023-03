L'AIC ha designato il miglior giocatore del mese di febbraio in Serie A: la palma è andata all'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che nelle votazioni dei colleghi raccolte dall'Assocalciatori ha superato Angel Di Maria, Riccardo Orsolini e Malick Thiaw. A febbraio, il nigeriano ha segnato 5 gol in 5 partite in campionato, a cui vanno aggiunti un gol e una partita in Champions League, nell’andata degli ottavi di finale con l'Eintracht Francoforte.