L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è il primo MVP del mese scelto dall'Associazione Italiana Calciatori, premio assegnato in collaborazione con il portale L'Ultimo Uomo. Il Toro ha battuto l'islandese del Genoa Albert Gudmundsson, Marin Pongracic del Lecce e Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Lautaro, si legge, ha vinto "non solo per gli 8 gol (più 1 assist) realizzati nelle 7 partite giocate tra agosto e settembre, ma anche per la sensazione sempre più vivida che questo sia l’anno di un suo ulteriore salto di livello. Sarà la fascia da capitano, sarà lo sguardo determinato di chi ha perso una finale di Champions per una questione di centimetri, ma, anche quando non segna (come nel derby vinto 5-1 che ha suggellato le ambizioni interiste), negli occhi di Lautaro Martinez brilla una luce nuova.

Per ora, dopo un mese è mezzo, è il giocatore che ha generato più pericoli del campionato, segnando il doppio dei gol rispetto alle previsioni statistiche (4 xG). Lautaro ha messo dentro quasi un terzo esatto dei suoi tiri (32%) e dopo Osimhen è l’attaccante che ha calciato di più in porta finora (25 tiri). Insomma, ha affilato gli artigli e sembra pronto alla sua migliore stagione di sempre. Nel frattempo è diventato il primo giocatore premiato dall’AIC quest’anno, con l’augurio che sia il primo di altri premi simili che lo aspettano nel corso della stagione".