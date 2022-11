Il difensore del Napoli Min-Jae Kim si è aggiudicato il riconoscimento di miglior giocatore del mese di ottobre da parte dell'Associazione Italiana Calciatori. Definito un difensore moderno, del coreano ex-Fenerbahçe viene anche esaltata la capacità di non aver risentito del minimo problema di adattamento, lui che solo fino a due anni fa era nel campionato cinese. "Poi c’era un livello supplementare di scetticismo, perché Min-Jae non veniva a ricoprire un ruolo qualsiasi ma a raccogliere l’eredità di uno dei migliori difensori della storia del Napoli, uno dei migliori in Serie A per diversi anni, Kalidou Koulibaly. Min-Jae magari era forte, ma era abbastanza forte da poter raccogliere quel tipo di eredità? Min-Jae avrebbe mantenuto quel livello di prestazioni? In questo mese di ottobre, in cui Min-Jae ha vinto il premio di calciatore del mese AIC, non solo ha dimostrato di poter eccellere anche senza Rrahmani. L’assenza del difensore kosovaro ha messo sulle spalle di Min-Jae ancora più responsabilità. Kim Min-Jae a ottobre ha superato ogni scetticismo, mettendosi in luce come uno dei migliori centrali difensivi del campionato", l'analisi a cura de L'Ultimo Uomo.