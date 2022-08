Si è svolta ieri sera una riunione, in modalità video conferenza, tra i dirigenti addetti all’arbitro delle società professionistiche di Serie A e Serie B e l’apposita Commissione recentemente istituita dall’Associazione Italiana Arbitri. Durante l’incontro sono intervenuti anche il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni, il Componente del Comitato Nazionale Katia Senesi ed il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, oltre a Luca Calamai che si era occupato dell’organizzazione dei primi due corsi per la formazione di questa figura dirigenziale.

In collegamento i rappresentanti di tutte le 40 società di Serie A e Serie B, più altri 15 dirigenti che avevano partecipato ai corsi svolti nei mesi scorsi. “Abbiamo trattato le linee guida con le modalità comunicative che dovranno essere mantenute tra loro e la nostra Commissione – ha spiegato il Responsabile Riccardo Pinzani – . Durante i Campionati saremo infatti a disposizione per eventuali richieste di delucidazioni tecniche, analizzando gli episodi in questione in sinergia con la CAN. Inoltre, dal 16 agosto al 30 settembre, organizzeremo incontri con tutte le società, ai quali parteciperanno gli arbitri in forza alla CAN per lezioni regolamentari. Successivamente, in base alle richieste che giungeranno, interverremo personalmente anche nel corso della Stagione Sportiva. Oltre alla Serie A e B, tutto questo potrà avvenire anche per partite di Primavera 1 e 2 e del Campionato Femminile, per le quali agiremo in collaborazione con la CAN C".