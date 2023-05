TNT Sports assolda l'Imperatore Adriano per la finale di Champions League di Istanbul tra il Manchester City e l'Inter, sua ex squadra. L'emittente sudamericana ha annunciato quest'oggi l'ingaggio dell'ex attaccante nerazzurro e dell'ex difensore Alex in qualità di opinionisti speciali della supersfida dell'Ataturk. "Sono molto felice di essere presente a questa finale, ancora di più per la presenza dell'Inter, un club che amo. Ho fatto parte della campagna di lancio della Champions League su HBO Max e ora finirò questa stagione con una chiave d'oro.

Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro. I fans del calcio europeo adoreranno la copertura che stiamo preparando per il match in Turchia. Ed è ovvio che farò il tifo per l'Inter", le parole di Adriano.