Tempo di elezioni per l'Adise, o meglio di rielezioni. Riconfermato infatti Rocco Galasso nella sua carica di Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Direttori Sportivi, carica che ricoprirà per il prossimo quadriennio. Al suo fianco ci sarà ancora l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, guida di spicco dell’Associazione per la sua lunga carriera da dirigente. Confermati anche Claudio Molinari e Gabriele Martino.