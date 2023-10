Dal muro contro muro perpetuo con l'agenzia A22, che ha in mano il progetto della Super League europea e aspetta la sentenza della Corte europea sul presunto monopolio dell'ente concorrente, all'ipotesi Superlega tutta targata UEFA. Il quotidiano spagnolo El Pais svela che già dal 2027, una volta esaurito il primo ciclo della nuova Champions League a 36, che sembra non convincere molto in quanto lontano da quello che è il format storico della competizione, potrebbe esserci un ulteriore salto con una nuova struttura delle competizioni per club.

La UEFA sta lavorando a questa idea insieme all'ECA di Nasser Al-Khelaifi: secondo il giornalista iberico Alfredo Relaño, negli ultimi incontri dell'ECA con i vertici della UEFA avvenuti a settembre sarebbe emersa la bozza di un format basato su tre divisioni comunicanti da 18 squadre ciascuna, con promozioni e retrocessioni. La Serie A si chiamerebbe, manco a farlo apposta, Super League; ai gradini sotto, ecco Europa League e Aspirant League. Tra la seconda e la terza serie ci sarebbero quattro promozioni-retrocessioni: tra la prima e la seconda, solo due. Ovviamente, tante le incognite, a cominciare dal calendario di 34 partite che imporrebbe alle partecipanti la creazione di maxi-rose per reggere anche gli impegni nazionali. Dall'esecutivo UEFA di ottobre potrebbero emergere novità in tal senso.