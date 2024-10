Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni.