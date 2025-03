"Credo sia la prima volta da quando Gasperini allena l'Atalanta che la squadra non ha avuto grandi occasioni. La dice lunga sulla forza dell'Inter per solidità difensiva e capacità di colpire al momento giusto. Nel complesso l'Inter è la più forte, ma poi in campo devi dimostrarlo e lo sta dimostrando". Così Daniele Adani analizza a La Domenica Sportiva quanto visto ieri sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter.

Quanto alla direzione di Massa, Adani fa un discorso più generale. "La cosa più difficile per l'arbitro è la lettura da calciatore. Più ragioni da calciatore e più capisci. Lì ci sono i grandi limiti, poche volte l'arbitro comprende come il calciatore va sulla palla", afferma durante la discussione sugli episodi chiave della gara.