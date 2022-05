Nell'analizzare per EA Sports il 37esimo turno di Serie A che si è concluso ieri dopo Juve-Lazio 2-2, Lele Adani ha aperto una parentesi per elogiare Lautaro Martinez, mattatore con una doppietta nella vittoria dell'Inter a Cagliari: "Venticinque gol in stagione, 21 in campionato - i numeri del Toro evidenziati dall'ex difensore nerazzurro -. E' un calciatore fondamentale e le reti di domenica sera la dimostrano: il primo su lancio di Barella, protezione della palla e girata, il secondo scavetto dopo l'assist di Gagliardini. E' la sua miglior stagione da quando veste la maglia nerazzurra".