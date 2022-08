Lele Adani , intervenuto su Twitch durante la Bobo Tv, ha parlato dell'Inter, vittoriosa per 3-0 sullo Spezia nell'ultima giornata di Serie A. "L'avversario ti dà la misura della partita che fai - esordisce -. Lo Spezia non ha giocato a calcio, si è dichiarata sconfitta in partenza, lo devo dire per l'impressione che mi ha dato allo stadio. Non accuso nessuno, ma si è consegnata all'avversaria".

"L'Inter è al 70%, è ancora in crescita - continua -. E' una squadra da 100 gol, non avrà mai problemi a segnare. La centralità di Lukaku rende pericolosa la manovra, una palla sì e una no sbaglia lo stop perché non è brillante, ma ha fatto fare i primi due gol e ha preso una traversa. La forza dell'Inter è conclamata. Se non trova il vero Gosens perde, perché Perisic era fondamentale, ma è davvero dura sostituire il croato".

"Skriniar? Nel calcio sono vendibili tutti davanti a certe cifre, a quelle cifre devi venderlo. Lui non è andato via, sono rimasti contenti tutti, dalla dirigenza al giocatore ai tifosi, ma concettualmente il problema non è tenerlo o venderlo, il problema è sostituirlo - spiega Adani -. Oggi certi rapporti tra uscita e entrata si fanno se si lavora in un certo modo. Devi essere bravo a sostituirlo e raggiungere gli stessi risultati sportivi. A certe condizioni di operazioni del genere se ne possono fare. Troppo facile dire che non esiste una cessione del genere e far felici i tifosi, nel calcio si sono venduti tutti. Skriniar due anni fa veniva definito come uno che non poteva giocare nella difesa a 3 di Conte. Ha dimostrato che spesso si dicono cazzate, però senza cederlo l'Inter non ottimizza per poi prendere un altro Skriniar".